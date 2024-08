laroux

à la vue de cette article, il est surtout urgent que ces sociétés arrête de faire leurs business dans des zones géopolitiquement dangereuse.

TSMC on comprends c’est leurs assurance vie.

Mais Intel ou maintenant ARM, il faut arrêter de faire ces projets en israel ou a taiwan ou autres pays.

Car le risque de pénurie et grand en cas ou si le con,flit dégenere.

Israel heureusement gagne pour l’instant et cela nous assure un bon approvisionnement, mais dans 10ans ?

Je rale beaucoup sur le système français, mais il est préferable je pense de faire face à la CGT ert gilets jaunes que a des 10aines de pays arabes. D’autres pays sont intéressant et stable: les usa, l’allemagne, l’irlande, l’italie ont tous des compétences dans les semi conducteurs en plus de la france. La france a st micro (comme l’italie), a déja des labs arm, intel (enfin je sais plus si intel existe encore en france)…etc.

En dehors de ca, je pense que arm va viser les gpu entreprise pour les accelerateurs, voir surrement des puces ia pour serveurs. Ensuite les workstations et pc pro.

C’est ce que intel a fait en 1er avant de viser les gamers qui représente peu en chiffre d’affaire. Le marché du gaming ca rapporte oui mais bien moins que les datacenters.