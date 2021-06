ARM enclenche sa transition vers Armv9 avec ses nouveaux processeurs Cortex

L'objectif affiché par ARM est bien sûr de proposer des performances en nette augmentation et il évoque « le processeur le plus puissant à ce jour ». Il serait ainsi question d'améliorer les performances de 30% par rapport à ce que proposent les smartphones phares d'aujourd'hui alors que le seul Cortex-X2 serait 16% plus rapide que son prédécesseur, le Cortex-X1.