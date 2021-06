COMPUTEX : AMD confirme que la 3D V-Cache Stack sera intégrée aux Ryzen alimentés par Zen 3 l'année prochaine

Après l'annulation de l'édition 2020 du fait de la pandémie de COVID-19, AMD a voulu frapper fort pour ce COMPUTEX 2021, notamment face à son concurrent direct NVIDIA.

Si la firme américaine a démultiplié les annonces, à l'image d'un partenariat avec Tesla permettant d'équiper le système d'infodivertissement des futurs Model S et X avec sa technologie GPU RDNA 2 , c'est également au niveau de l'amélioration de ses processeurs qu'elle était attendue.

Et pour rendre ses CPU toujours plus performants, AMD a choisi une nouvelle technologie, la 3D V-Cache Stack, qui permet d'accroître la quantité de mémoire cache disponible. Plus cette dernière est importante, et plus les performances du processeur sont accrues.