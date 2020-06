Intel dévoile ses nouveaux processeurs Lakefield à empilement 3D, destinés aux portables ultra-fins

Le grand principe de Lakefield est d'utiliser la technologie d'empilement 3D Foveros pour proposer, sur un seul SoC, deux types de cœurs ainsi que de la mémoire et une partie graphique. Nous avons donc d'une part des coeurs i3 et i5 « Sunny Cove » gravés en 10 nm et d'autre part des cœurs Atom « Tremont » conçus à la manière des architectures de SoC pour smartphones ou du design big.LTLLE. Les premiers seront utilisés pour les tâches lourdes, les seconds pour les tâches moins demandeuses en puissance de calcul.

À la différence des puces 8cx lancées par Qualcomm (et sur lesquelles Microsoft s'est basée pour son processeur SQ1), les puces Lakefield ne sont pas articulées autour d'une quelconque architecture ARM… Elles fonctionnent grâce à la plateforme x86 et peuvent donc lancer normalement des applications 32 et 64 bits. Un atout qui pourrait se révéler crucial pour Intel, alors que l'architecture ARM pose des problèmes d'optimisation lorsqu'il s'agit de lancer des applications traditionnelles, propres au monde PC.