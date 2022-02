Intel lance sa 12e génération de processeurs "Alder Lake-P et Alder Lake-U" pour les PC portables

En novembre dernier, Intel lançait les premiers processeurs Alder Lake, sa 12e génération. À la faveur du CES de Las Vegas, le fondeur américain a complété son offre grâce aux gammes Alder Lake-S et Alder Lake-H.

Si cette dernière permettait enfin de goûter à Alder Lake sur laptop, il n'était alors question que des plus gros CPU mobiles. L'annonce du jour vient justement ajuster le tir et concerner les portables les plus légers.