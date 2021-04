Alder Lake en retard sur laptop ? À la place, Intel rafraîchirait ses processeurs Tiger Lake-U

Et si les puces Alder Lake mobiles étaient en retard ? Basées sur la combinaison hybride de cœurs « Core », conçus pour les performances, et « Atom », dédiés à l'économie d'énergie et aux tâches légères (avec le concept big.LITTLE d'ARM en guise d'inspiration), ces nouveaux processeurs sont toujours sensés arriver sur nos notebooks plus tard cette année. Seulement voilà, Intel compte introduire avant cela, cette année également, un refresh de ses actuelles puces Tiger Lake-U, introduites pour la première fois en septembre 2020. Cette nouvelle cuvée de processeurs Tiger Lake à basse consommation, confirmée par le site spécialisé AnandTech, pourrait suggérer un report d'Alder Lake en toute fin d'année 2021… voire en 2022.