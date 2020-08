Intel Tiger Lake-H : 8 cores hautes performances en 10 nm dès le début d'année 2021 selon un fabricant ODM

Comme le note TechPowerUp, Intel a jusqu'ici réservé son procédé de gravure en 10 nm à des puces basse consommation "U" et "Y". (15 watts de TDP et moins), la faute à un protocole que le fondeur avait encore du mal à maîtriser. L'arrivée de premiers processeurs 10 nm capables de passer à 8 cores pour 35 à 45 watts de TDP est un indice qu'Intel parvient enfin à améliorer son node. C'est une bonne nouvelle, et cela pourrait permettre au groupe de mettre son procédé 14 nm au placard pour de bon.

Selon Compal, Intel aurait néanmoins une nouvelle version de ses processeurs Comet Lake-H (14 nm) à nous proposer sur Laptop gaming pour la seconde moitié d'année 2020. L'idée serait d'apporter une meilleure réponse aux puces Ryzen Mobile d'AMD, et notamment au Ryzen 9 4900H, gravé en 7 nm.

Chez Intel, le 10 nm devrait pour sa part se faire plus présent en 2021. On devrait donc trouver des puces Tiger Lake-H sur le premier trimestre, suivi par la suite de processeurs Alder Lake. Également gravés en 10 nm, ces derniers doivent pour rappel s'appuyer sur une architecture hybride de type big.LITTLE, mêlant de gros cœurs Golden Cove et de petits cœurs Gracemont.