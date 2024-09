Dans le détail, le Core Ultra 7 258 V regroupe 8 cœurs (4 cœurs hautes performances et 4 cœurs haute efficacité) et 8 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz sur les « P-cores » et de 3,7 GHz sur les « E-cores ». Gravée en 3 nm par TSMC (et non Intel, signe des temps), la puce comprend par ailleurs 12 Mo de cache unifié, un NPU délivrant jusqu'à 47 TOPS dévolus au calcul local de l'IA et un iGPU Intel Arc 140 V comprenant lui-même 8 cœurs Xe montant à 1,95 GHz.

Nous l'avons dit plus haut, nos premières mesures ont été réalisées sur un ASUS Zenbook S14 (annoncé à l'IFA 2024 lui aussi). Le Core Ultra 7 258 V y était couplé à 32 Go de mémoire vive (LPDDR5x à 8 533 MHz) et à un SSD M.2 PCIe Gen 4 de 512 Go. Alimenté par une batterie de 72 Wh et doté d'un écran OLED de 14 pouces (2,8K et 120 Hz), le nouveau PC d'ASUS, quant à lui, ne dépasse pas 1,1 centimètre d'épaisseur pour 1,2 kilo.