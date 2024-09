Les rapports tendus entre AMD et les fabricants de PC portables expliqueraient en outre le lancement en demi-teinte des nouvelles puces Ryzen AI 300 « Strix Point ». Près de deux mois après le début de leur commercialisation, ces dernières ne sont présentes que sur les modèles d'une poignée de constructeurs : HP, MSI, Lenovo et ASUS, principalement. Sur Clubic, les deux seules machines reçues en test équipées de ces nouveaux processeurs mobiles étaient d'ailleurs signées ASUS : l'excellent Zenbook S16 OLED et le petit (mais musclé) TUF Gaming A14. Cette disponibilité pour l'instant limitée est d'autant plus fâcheuse pour le consommateur que ces puces délivrent de solides performances.

C'est là une situation préoccupante pour AMD, car en face de ces processeurs « Strix Point », Qualcomm est parvenue à se faire en quelques mois une place de choix dans le catalogue des différents constructeurs de laptops : 7 marques ont déjà embrassé ses nouvelles puces Snapdragon X Plus et X Elite, sur plus d'une douzaine de modèles différents. Cette dynamique devrait d'ailleurs s'accentuer dans les prochaines semaines, y compris grâce à l'introduction début septembre des nouveaux Snapdragon X Plus à 8 cœurs, plus abordables.