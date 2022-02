Ryzen Mobile Tech Day : AMD présente en détail ses SoC Ryzen 6000 mobiles et leur iGPU RDNA 2

Cela dit, c'est peut-être sur la question des processeurs « H » à hautes performances, pour PC portables gaming et PC portables création , que les enjeux sont les plus importants pour AMD. Il faut dire que cette année, Intel revient en force avec toute une flopée de puces profitant de sa nouvelle architecture hybride Alder Lake, pouvant monter à plus de 100 W de TDP sur laptop.

Un chemin qu'AMD ne semble toutefois pas vouloir emprunter, du moins pas à ce point. L'argumentaire de la firme étant plutôt d'essayer d'être compétitive, mais avec une architecture plus traditionnelle et un TDP moindre. Pour autant, AMD compare surtout son nouveau Ryzen 9 6900HX à l'ancien Core i9-11980HK. Dans ces conditions, la puce rouge surclasse sa rivale bleue sans difficulté particulière en création de contenus et en 45 W (contre 65 W en face).

En jeu, AMD semble pour l'instant un peu plus discret. Dans les documents qu'il nous a fournis, les confrontations directes avec la dernière génération de puces d'Intel ne sont pas encore d'actualité (probablement plus une question de timing, les puces d'Intel étant encore toutes récentes). AMD évoque par contre des performances par Watts bien supérieures pour son petit Ryzen 9 6900HS (35 W) face au gros Core i9-12900HK (110 W). Rien de très surprenant ici.

L'impression générale que nous avons est la suivante : avec ses puces « H » AMD pourrait bien être légèrement en retrait sur les performances brutes, mais nous ne serions pas surpris que la marque tire son épingle du jeu sur la question de l'efficacité énergétique face aux processeurs Alder Lake. Il faudra naturellement s'assurer de tout cela en testant, au cours des prochaines semaines, les Ryzen 9 6980HX et Core i9-12900HK. Une confrontation qui risque fort de se révéler épique.