Pour la première fois, la capitalisation boursière d'AMD dépasse celle d'Intel

Une capitalisation boursière qui relève presque de l’exploit puisque AMD et Intel ne jouent pas sur le même terrain. Le premier est une firme fabless, tandis que le second agit à la fois en tant que concepteur et fondeur. Rappelons que cette valeur boursière reflète uniquement l’intérêt des investisseurs, les attentes du marché, et donc implicitement son potentiel de croissance future. Dans la réalité, Intel reste toujours loin devant en termes de volume, de revenus, de profits générés et de parts de marché.