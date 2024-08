Même si l'on a beaucoup entendu parler de Nvidia comme fournisseur de puces pour l'IA, au point que l'entreprise soit devenue la plus grosse capitalisation boursière au monde, d'autres sociétés comme AMD continuent d'être sur le coup. On a ainsi vu la société, qui produit des processeurs graphiques, lancer son logiciel d'IA générative pour les Ryzen/Radeon. Et aujourd'hui, toujours dans cette idée, elle annonce une acquisition de plusieurs milliards de dollars.