L'événement « Advancing AI » de jeudi s'annonce comme un moment charnière pour AMD dans sa stratégie IA. Après avoir posé les bases avec l'AMD-135M et son approche originale combinant SLM et speculative decoding, l'entreprise semble prête à passer à la vitesse supérieure.Si AMD parvient à concrétiser les attentes, cela pourrait lui permettre de gagner des parts de marché significatives face à NVIDIA dans le domaine des accélérateurs IA. Un enjeu crucial pour s'imposer durablement sur ce marché en pleine explosion.

Au-delà des annonces de produits comme les accélérateurs Instinct de nouvelle génération et les processeurs EPYC 5e génération, cet événement sera aussi l'occasion pour AMD de clarifier sa vision et sa stratégie IA pour les années à venir. Lisa Su, la PDG, aura à cœur de montrer qu'AMD a un plan cohérent et ambitieux pour peser face aux géants du secteur. En misant sur l'open source, l'efficacité énergétique et des solutions IA adaptées à différents cas d'usage et budgets, la firme entend démocratiser l'accès à ces technologies. Une approche qui a fait ses preuves pour les processeurs et les GPU, et qu'AMD espère répliquer avec succès dans l'IA.