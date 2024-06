IA : AMD veut aussi sa part du gâteau et lance un nouvel accélérateur pour concurencer NVIDIA

En sortant le Ryzen 9 7950X3D, AMD semblait avoir pour objectif principal de reprendre la couronne de processeur le plus performant dans les jeux. Peu importe qu’une telle puce puisse paraître surdimensionnée pour cette pratique et que le plus important soit de disposer d’une grosse carte graphique : c’était une question de principe pour AMD, et c’est clairement une réussite.

Côté production, le 7950X3D est moins à son avantage, et ce n’est guère surprenant dans la mesure où le 3D Vertical Cache n’y est pas aussi efficace. De manière générale se pose aussi la question de l’optimisation, puisqu’il faut être sûr que les logiciels seront en mesure d’allouer au mieux les tâches au CCD, avec ou sans cache supplémentaire, le plus adapté.

L’overclocking est bloqué, et la consommation ou la température du 7950X3D sont un peu élevées au repos. Si son prix indicatif (MSRP) de sortie est identique à celui du 7950X, ce dernier est à présent 200 euros moins cher, et en fin de compte, on se demande qui AMD vise vraiment. Les joueurs auront intérêt à attendre le 7800X3D, les usagers « production » se tourneront vers les 7900X ou 7950X, alors que l’entre-deux se trouve chez Intel. Pas scandalisés non, mais pas totalement convaincus.