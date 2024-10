Logiquement, les deux autres puces de la gamme seront moins performantes, avec un Ryzen AI 9 HX Pro 370 identique à son grand frère… sauf pour le NPU, qui réduit la voilure à 50 TOPS maximum. Enfin, le plus petit de la gamme est le Ryzen AI 7 Pro 360. Lui n'a que 8 cœurs (4x Zen 5 + 4x Zen 5c), une fréquence d'horloge de 5 GHz maximum, un iGPU en Radeon 880M, mais le NPU n'est pas davantage affaibli, il reste à 50 TOPS.

Pour AMD, la sortie de ces trois puces ne fait pas du tout doublon avec les Ryzen AI 300 sortis il y a peu. Il s'agit de se placer sur le segment IA de plus en plus prisé avec la mise en place de Copilot+ par Microsoft et les interrogations de plus en plus grandes entreprises. Il ne s'agissait pas non plus de laisser le champ libre à Intel, et encore moins à Qualcomm.