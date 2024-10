Sœurs ennemies pendant des années, AMD et Intel semblent devenues les plus proches collaboratrices avec une mission commune : promouvoir l'architecture x86 , et ce, alors qu'elles proposent des catalogues concurrents.

Il ne faut évidemment pas chercher bien loin la raison de ce rapprochement de prime abord surprenant. D'un côté, les ventes de PC se tassent nettement sur fond de concurrence toujours plus forte des smartphones, et de l'autre, les solutions Apple ou Qualcomm, notamment, sur base ARM font de l'ombre à ce x86, qui reste le cœur d'activité d'AMD comme d'Intel. Plutôt que de rester chacune dans son coin, les deux actrices essentielles de ce x86 ont donc décidé d'unir leurs forces.

Sur le principe, on ne peut que louer cette volonté de montrer tout l'intérêt du x86, et ce rapprochement pourrait effectivement donner du poids à l'architecture en profitant de la puissance des deux entreprises. En revanche, certains termes comme le « simplifier les directives architecturales » ou le « normaliser les interfaces entre les offres de produits x86 d'Intel et d'AMD » peuvent faire craindre une certaine perte d'indépendance et une réduction des approches innovantes de l'une et de l'autre.

Gageons que Lisa Su et Pat Gelsinger, les P.-D.G. respectifs d'AMD et d'Intel qui posent fièrement pour la photo, y auront bien sûr pensé et qu'ils auront à cœur de conserver ce qui fait la spécificité de leurs approches.