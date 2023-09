Intel investit à son tour dans Arm

En plus d'Apple, de Samsung, d'AMD, de Google, ou encore de NVIDIA, Intel va aussi mettre la main à la poche, malgré sa concurrence directe avec Arm pour ses CPU fondés sur l'architecture x86. Lors de la conférence téléphonique de Goldman Sachs sur la communication et la technologie, Stuart Pann, premier vice-président et directeur général d'Intel Foundry Services (IFS), a confirmé la nouvelle. Il s'agit de la division d'Intel consacrée à la fonderie.