Apple et Samsung en tête de file pour investir dans la société ARM dès son entrée en Bourse

Le Financial Times explique par ailleurs que des discussions se tiennent également avec Amazon pour en faire un investisseur principal lors de la première IPO. Il ajoute que de manière plus générale, chaque entreprise ayant des rapports privilégiés avec ARM s’est vu proposer cette opportunité, cela vaudrait ainsi pour NVIDIA, Intel, ou encore Google.

La présence potentielle de ces entreprises pourrait générer un intérêt financier accru et encourager d’autres sociétés à participer, ce qui aurait pour effet d’augmenter la valorisation globale d’ARM.

Richard Kaye, gestionnaire de portefeuille chez Comgest, suggère au Financial Times que cela permettra d'établir une évaluation juste. « La présence possible de grands noms tels qu’Apple et Samsung en tant qu’investisseurs d’ancrage dans ARM pourrait montrer la portée plus large de SoftBank, et pourrait aider à établir une évaluation pour l’introduction en Bourse », explique-t-il.