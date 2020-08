Rachat d'ARM : NVIDIA serait une très mauvaise option selon le co-fondateur du groupe anglais

Pour Hermann Hauser, une solution au problème consisterait à impliquer le gouvernement britannique dans ce projet de rachat. Il explique : « La grande opportunité que représente les besoins en liquidités de la Softbank est de ramener ARM à la maison (le Royaume-Uni, ndlr.) et de permettre à l'entreprise d'entrer en bourse, avec le soutien du gouvernement britannique ».

Et pour cause, en permettant à ARM (actuellement détenue de manière privée par Softbank) d'entrer en bourse, la firme pourrait s'ouvrir à une multiplicité d'investisseurs, ce qui garantirait son indépendance. Le gouvernement britannique pourrait alors choisir de devenir actionnaire du groupe afin d'en retirer, par exemple, des bénéfices en matière de création d'emplois en Grande Bretagne. En cas d'entrée en bourse, Apple, NVIDIA, Intel, Google et potentiellement bien d'autres entreprises pourraient être intéressées à l'idée d'acquérir des parts d'ARM.

La cession du groupe anglais prendrait alors la même tournure que la vente de la division mémoire de Toshiba, en 2018. Cette dernière avait été acquise par un consortium constitué notamment d'Apple, Dell, Kingston Technology ou encore Seagate.