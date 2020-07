GeekBench 5 montre d'excellents résultats pour les Mac mini sous SoC ARM

Dans ces conditions le Mac était capable d'afficher 1 098 points en single-core et quelques 4 555 points en multi-core. Un score très appréciable comparé aux 800 et 2 600 points glanés respectivement sur le premier benchmark réalisé par le biais de la virtualisation de Rosetta. À titre indicatif, c'est même mieux que ce que propose le Mac Mini 2020 d'entrée de gamme, équipé d'un Core i3 de huitième génération quad-core. Ce dernier se contente en effet de 1 005 points en single-core pour un total de 2 000 points en multi-core, toujours sur GeekBench 5

Notons que si ces résultats sont d'ores et déjà rassurants, voire encourageants, les processeurs ARM qu'Apple ajoutera à ses futurs Mac devraient être encore plus performants. En effet, le Mac Mini du kit de développement est conçu uniquement pour les développeurs et n'est donc pas optimisé pour d'autres tâches que du portage d'applications x86 vers l'architecture ARM.

Il est fort probable qu'Apple nous soumette une copie plus soignée pour les premiers MacBook équipés de puces Apple Silicon, et voués tant au grand public qu'à une plus large variété de professionnels… et d'usages.