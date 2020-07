Au diable AMD ? Apple travaillerait, aussi, sur des GPUs de son cru

L'information provient d'une présentation officielle émanant d'Apple et partagée sur Twitter. On y découvre notamment la mention d'un GPU Apple et d'une gamme de cartes graphiques « maison » surnommée « Metal GPU Family ». Une allusion très explicite à l'API graphique « Metal » lancée par Apple il y a quelques années.

De manière très concrète, Apple pourrait choisir dans les prochaines années de proposer des MacBook Air, iMac et Mac Mini équipés de processeurs ARM recelant une partie graphique conçue entièrement en interne. La chose était au programme avec l'annonce d'Apple Silicon… Elle se confirme.

Pour ses ordinateurs plus puissants, comme les Mac Pro, iMac Pro et MacBook Pro 16, Apple miserait cette fois encore sur sa propre architecture graphique et proposerait des cartes graphiques dédiées.