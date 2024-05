Apple veut déjà enterrer sa puce M3 et passer à autre chose

La semaine dernière, la firme de Cupertino levait le voile autour du futur iPad Pro (2024). En plus de passer à l'OLED, celui-ci embarque la toute nouvelle puce M4 conçue par la Pomme, faisant ainsi l'impasse sur la puce M3 introduite il y a moins d'un an. Si ce processeur M4 s'annonce toujours plus puissant, en plus d'être d'ores et déjà paré pour l'intelligence artificielle, il peut paraître étonnant de voir Apple abandonner aussi vite ses puces de précédente génération.

Le journaliste Mark Gurman a récemment confirmé dans sa newsletter que le Mac Studio et le Mac Pro ne seront pas commercialisés avant le deuxième semestre de l'année prochaine. Par conséquent, ces derniers se vêtiront directement de la nouvelle puce M4 fraîchement introduite par Apple.