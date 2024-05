Les iPad sont toujours plus puissants, mais "ne concurrencent pas les Mac" selon Apple

La firme de Cupertino a récemment levé le voile sur son nouvel iPad Pro. Si les critiques s'extasient d'ores et déjà sur l'écran OLED et la puce M4 ultra-puissante, ils pointent également les limites d'iPadOS comme système d'exploitation. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Tom Boger, vice-président du marketing produit Mac et iPad chez Apple, a clarifié le positionnement de la tablette face au Mac, et laisse planer le doute quant à l'arrivée d'un Mac tactile.