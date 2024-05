Magic Keyboard : le clavier des nouveaux iPad s'affiche à prix "Apple", mais qu'a-t-il de si spécial ?

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro M4 n'a à première vue rien de particulier en comparaison du modèle actuel. Les deux accessoires partagent le même design pliable, tel un origami, et qui place l'iPad en hauteur comme suspendu dans les airs grâce à un système de fixation magnétique. Ce dernier assure également la connexion entre la tablette tactile et le clavier, et permet à ce dernier d'être alimenté en énergie. Il est possible d'incliner l'iPad comme bon vous semble pour trouver la position la plus adaptée.

En y regardant de plus près, on constate que les designers d'Apple ont toutefois apporté quelques modifications d'importance. La base, autrefois en plastique, est désormais réalisée dans un bloc d'aluminium, qui devrait logiquement assurer au Magic Keyboard une meilleure résistance au fil du temps, ainsi qu'une plus grande stabilité.