Apple Pencil : comment Apple a fait évoluer le stylet de l'iPad

L'Apple Pencil 2 n'a plus de port, et se charge directement sur la tranche de l'iPad Pro (puis des versions récentes de l'iPad Air), via une zone de charge sans fil magnétique. Cette petite amélioration permet également de ranger le stylet après utilisation d'une manière plutôt élégante, là où rien n'était prévu pour l'ancien Apple Pencil, condamné à être posé négligemment sur son bureau ou dans un sac. Cette zone magnétique permet de plus un appairage rapide de l'accessoire à l'iPad. Seul problème : il n'est compatible qu'avec les iPad Air et iPad Pro sortis après 2018 et adaptés à son système de recharge sans fil.