Apple dévoile un nouvel Apple Pencil d'entrée de gamme pour ses iPad

Ce nouvel Apple Pencil adopte donc le format plus compact de l'Apple Pencil 2, avec une finition mate et des bords creusés pour faciliter la prise en main. Ce modèle abandonne toutefois la zone près de la pointe et sensible à la pression, probablement pour des raisons d'économie. Celle-ci permet, en tapotant deux fois, de changer de crayon ou d'outil pour ne pas avoir à retourner dans les menus de l'application en cours d'exécution.

Apple abandonne encore un peu plus le port Lightning avec ce nouveau modèle, compatible uniquement avec les iPad munis d'un port USB-C. L'Apple Pencil dispose d'un connecteur caché dans le capuchon, qui coulisse pour le laisser apparaitre. Ce nouveau stylet est aussi muni d'une zone magnétique, pour l'aimanter sur les iPad pourvus de cette fonctionnalité, mais il ne chargera pas par induction, contrairement à l'Apple Pencil 2. À la place, l'accessoire passera en veille pour préserver la batterie.

Avec ce nouveau système, Apple entend faire disparaitre pour de bon cette aberration esthétique qu'était l'Apple Pencil de première génération, qu'il fallait connecter à l'iPad via son port Lightning. Une horreur dont les fans de la marque ont encore du mal à se remettre.