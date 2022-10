Apple lance son tout nouvel iPad 10 pouces qui profite d’un tout nouveau design

Cette 10e itération depuis le lancement de la tablette en 2010 par Steve Jobs bénéficie enfin d’un changement radical de design. Le précédent modèle avait en effet pu décevoir en reprenant les lignes vieillissantes des précédents iPad, et Apple a voulu, avec cette nouvelle génération, corriger le tir.

L’iPad (2022) s’inspire tout simplement de l’iPad Air, avec ses tranches plates et ses bordures d’écran plus fines. Il est décliné en quatre coloris : jaune, rose, bleu et argent. Le bouton Home a désormais disparu de la face avant pour obtenir une plus grande surface d’affichage et un écran d’une diagonale de 10,9 pouces, avec une définition de 2 360 x 1 640 pixels et une luminosité de 500 nits.