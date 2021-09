iPad : Apple annonce sa nouvelle tablette durant sa keynote

Contrairement à l’iPad Mini nouvelle génération, cet iPad de neuvième génération ne bouleverse pas les codes esthétiques historiques de la gamme. On retrouve un écran Retina de 10,2 pouces, toujours encadré de larges bordures et d’un bouton Home qui fait office de TouchID.



L'appareil photo avant de la tablette passe toutefois à un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (champ de vision de 122°) et se dote de la fonctionnalité « Center Stage », héritée de l’iPad Pro . En zoomant dans l’image, celle-ci permet de simuler un suivi du sujet lorsque vous utilisez les fonctions vidéo, en visioconférence par exemple.



Sous le capot, l’iPad 9 sera propulsé par un SoC A13 Bionic, équipé d’un nouvel ISP pour des images plus vibrantes (on reste toutefois sur un capteur 8 mégapixels, donc mollo sur les promesses).