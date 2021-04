Apple : l'iPad Pro passe au Mini-LED et se la joue M1

Le design de l'iPad Pro n'a que peu changé depuis 2018, année où Apple rabotait les bords pour proposer une tablette grand format au design industriel et toute fine. La version 2020 n'avait que peu modifié la formule, avec pour principale nouveauté sa caméra grand angle et son capteur LiDAR au dos de la tablette ainsi que l'annonce du Magic Keyboard. C'est cette année qu'Apple semble faire évoluer sa tablette avec un nouvel écran et un processeur toujours plus puissant.