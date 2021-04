Apple : l'iMac fait peau neuve avec 7 nouvelles couleurs et intègre la puce M1

Commençons par l'esthétique ! l'iMac sera disponible en 7 coloris : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Le tout-en-un d'Apple troque le design tout en courbes pour une apparence plus proche de l'iPad Pro et de l'iPhone 12 et leur design industriel.

L'ordinateur gagne donc en finesse et réduit les bordures autour de l'écran, qui passent du noir au blanc, pour accueillir une dalle plus grande dans le même format. L'écran passe en effet de 21,5 pouces à 23,5 pouces pour une résolution 4.5K (4 480 x 2 520). Contrairement à ce qu'indiquaient les rumeurs, Apple n'a pas opté pour un design sans bordures et a donc gardé le « menton » si cher à l'image de l'iMac.