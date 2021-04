Apple TV 4K : une seconde génération qui s'accompagne d'une nouvelle télécommande

Pour naviguer dans les menus on retrouve une molette qui fait furieusement penser aux premiers iPod. Selon Apple ce nouveau système permet de naviguer plus précisément dans un programme que le précédent modèle.

L'Apple TV 4K de seconde génération sera disponible en précommande dès le 30 avril en deux versions de 32 et 64 Go à des tarifs respectifs de 179 et 199€. La nouvelle Siri Remote est quant à elle disponible seule à un prix de 65€ et, bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels, sera compatible avec les précédentes Apple TV de quatrième génération.