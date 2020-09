Une nouvelle Apple TV serait dans les cartons ainsi que sa nouvelle télécommande

Autre chantier pour les équipes d'Apple : la télécommande. La Siri Remote, lancée avec l'Apple TV 4 en 2015, n'a jamais vraiment convaincu les utilisateurs qui la trouvent trop petite et facile à perdre au fond du canapé, mais aussi trop simple avec seulement six boutons. Le pavé tactile a toujours rendu pénible la saisie de texte ou le défilement dans les programmes.

Apple travaillerait donc à une toute nouvelle télécommande, toutefois on n'en sait guère plus à ce stade du développement. Tout juste apprend-on que le constructeur y intégrerait la fonctionnalité « Localiser » afin de la retrouver plus facilement entre deux épisodes.

Elle pourrait par exemple sonner pour alerter l'utilisateur de sa présence sous un coussin. Apple pourrait également mettre à profit les puces U1, qui équipent les derniers iPhone 11 et 11 Pro. Ce système permet de repérer précisément un objet dans l'espace et serait au cœur des AirTag, ces traqueurs d'objets maintes fois annoncés, mais toujours dans les cartons du constructeur californien. Il suffirait de saisir l'iPhone et de l'utiliser comme un radar pour repérer la télécommande.

Cette prochaine Apple TV ne devrait pas être disponible avant le début de l'année 2021, pour ne pas se retrouver noyée dans les nombreuses annonces qui rythmeront le dernier trimestre de la marque.