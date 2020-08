Des Apple Watch et des iPad listés chez l'EEC, vers une sortie en septembre pour l'Apple Watch Series 6 ?

Apple a déposé les nouvelles références A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 et A2356 comme l'indiquent les documents de l'EEC pour autant d'Apple Watch Series 7, dans leurs différents coloris, matériaux et tailles d'écran. On ne sait pas encore grand-chose sur cette prochaine génération de la smartwatch, hormis qu'elle devrait intégrer un capteur d'oxygénation du sang.

Le constructeur californien a également déposé les références A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 et A2429, tous ces appareils tournant sous iPadOS 14. Pas besoin d'être devin pour imaginer que sous ces noms de code se cachent de nouvelles tablettes, possiblement un nouvel iPad Air 10,8 pouces ainsi qu'une révision de l'iPad mini.

Ces nouveaux appareils pourraient être annoncés par Apple durant le mois de septembre par une mise à jour de son site web. La présentation de l'iPhone 12 pourrait quant à elle avoir un peu de retard et être décalée au mois d'octobre.