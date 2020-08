Le design de l'iPad Air 4 en fuite... avec de l'USB-C et un nouvel et beau grand écran

Cela fait déjà plusieurs mois que l'on évoque une quatrième version de l'iPad Air qui s'inspirerait du châssis de l'iPad Pro, avec des bords plus plats, un écran élargi à 10,8 pouces et une surface d'affichage plus importante avec la réduction des bordures.

Une photo publiée par @DuanRui sur Twitter viendrait confirmer ce nouveau design. L'image représente ce qui apparait comme la documentation qui accompagnerait le nouvel iPad Air, ici rédigée en espagnol.