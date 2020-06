Le prochain iPad Air pourrait abandonner le port lightning pour se mettre à l’USB-C

Des rumeurs en provenance d’une chaîne d’approvisionnement chinoise indiquent que l’iPad Air 4 d’Apple serait équipé d’un connecteur USB-C.

Il s’agirait d’une première depuis 2018. À l’époque, l’iPad Pro avait profité d’un port USB-C. Depuis, c'est l’alternative Lightning qui a été préférée sur l'ensemble des appareils iOS.



Apple veut améliorer la saisie des futurs claviers d'iPad... malgré leur taille restreinte Lire aussi :

Une transition timide vers l'USB-C

Pour l'heure, Apple maintient le port Lightning sur ses tablettes les plus accessibles. L’iPad, l’iPad Air et l’iPad mini utilisent toutes le même connecteur. Or, on peut lire dans un nouveau rapport que la quatrième génération d’iPad Air passerait à la connectivité USB-C. De son côté, le prochain iPad mini conserverait la technologie Lightning pour (minimum) une autre génération.

Et ce n’est pas la seule découverte faite par le blog Macotakara, à l’origine de ces informations : le prochain iPad Air serait « développé sur la base » de l’iPad Pro 11 pouces. On peut donc s’attendre à un écran légèrement plus grand, profitant de bords réduits. Toutefois, la question de l’intégration ou non de FaceID reste sans réponse.