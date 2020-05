Apple veut améliorer la saisie des futurs claviers d'iPad... malgré leur taille restreinte

Parmi elles : des touches multifonctions et des barres tactiles (semblables à la TouchBar) qui permettraient de perfectionner l'expérience utilisateur sur de prochains claviers…

En dépit du support des trackpads (depuis iPadOS 13.4) et de l'offre existante en matière de clavier, la taille des périphériques de saisie limite la productivité sur iPad. C'est ce qu'estime Apple, qui évoque une situation « problématique », dans un brevet présentant plusieurs solutions envisagées pour améliorer ce point.

Alors que le nouvel iPad Pro se dote d'un Magic Keyboard flambant neuf (et accessoirement hors de prix), Apple travaillerait déjà à sa relève. Le géant de Cupertino serait en effet à pied d'oeuvre sur des claviers pensés pour améliorer la saisie et la navigation malgré le format compact inhérent à l'iPad.

La firme miserait par exemple sur une touche de notification qui pourrait prendre en compte l'intensité de la pression exercée par l'utilisateur et son doigt, déterminant ainsi des actions différentes. Cette touche serait par ailleurs capable de prendre en compte le contexte d'utilisation pour se rendre la plus utile possible.

© Apple via Apple Insider

Comme l'indique Apple Insider, maintenir et presser cette commande permettrait par exemple de faire apparaître à l'écran le centre des notifications, tandis qu'une fois la pressions relachée, ce volet disparaîtrait. Les touches multifonctionnelles pourraient enfin servir à afficher des éléments qui nécessitent actuellement le recours à la souris ou à l'écran tactile, comme l'onglet de partage.

Plus amusant, Apple voudrait rendre (enfin) utiles les flèches directionnelles pour scroller sur le web, au lieu d'utiliser un écran tactile ou le trackpad. Le concept consisterait en un défilement et un effet d'inertie proportionnel à la pression exercée sur ces touches. Apple décrit cette nouveauté comme « intuitive » et compare l'effet recherché à celui obtenu lorsqu'on retire son pied de la pédale d'accélérateur d'une voiture. Intrigant.

Autre piste évoquée par Apple, celle de l'ajout de bandes tactiles sur les côtés du clavier. Elles permettraient de remplacer ou compléter certaines fonctionnalités du trackpad et serviraient principalement, elles aussi, à rendre le défilement plus agréable et intuitif tout en étant compatibles avec la notion de touches multifonctions qu'Apple semble chérir dans ce projet.

Rappelons néanmoins que le groupe dépose de nombreux brevets chaque trimestre, sans que cela ne l'engage à quoi que ce soit commercialement. Ces concepts pourraient ainsi ne jamais passer le cap du croquis.