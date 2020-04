Le Magic Keyboard arrive plus tôt que prévu chez certains, et se dévoile en vidéo

Lire aussi :

Outre l'indispensable (ou pas), certains ont mis en ligne une première prise en main du nouveau clavier pour tablette ».Alors que site d'Apple indique actuellement une expédition d'ici deux à trois semaines, certains chanceux ont déjà pu recevoir leur nouveau clavier Magic Keyboard fraîchement commandé.Un clavier qui «» selon Apple, et qui tire profit du nouvel iPadOS. Les vidéos publiées sont l'occasion de découvrir ce clavier en conditions d'utilisation réelles.Un petit clavier magnétique, doté d'un précieux trackpad, qui permet de transformer l'iPad Pro en un vrai petit laptop, avec un design suspendu et une inclinaison qui peut aller jusqu'à 130°. À noter que le clavier Apple dispose également d'un système de rétroéclairage.Rappelons que ce «» d'Apple est disponible depuis quelques jours maintenant à la commande en France. Il est proposé à 339 euros pour l'iPad Pro 11", et à 399 euros pour l'iPad Pro 12,9".