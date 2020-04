Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro est disponible à la commande en France

© Apple

Le Magic Keyboard à partir de 339 euros en France

Un clavier qui permettra notamment de profiter de la prise en charge du trackpad, introduite avec iPadOS 13.4.Parallèlement au tout nouvel iPhone SE , Apple a annoncé la disponibilité, dès la semaine prochaine, du nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro.Ce clavier magnétique permet de transformer l'iPad Pro en un vrai petit laptop, avec un design suspendu et une inclinaison qui peut aller jusqu'à 130°. Doté de touches rétroéclairées, il dispose d'un mécanisme à ciseaux et d'un précieux trackpad.Si le nouveau Magic Keyboard est conçu pour fonctionner avec l'iPad Pro 2020, il est également compatible avec les modèles d'iPad Pro de générations précédentes. Côté tarifs, le nouveau Magic Keyboard est proposé à 339 euros pour l'iPad Pro 11", et à 399 euros pour l'iPad Pro 12,9".