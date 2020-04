Apple lance l'iPhone SE : disponible le 24 avril à partir de 489€

© Apple

iPhone SE : un iPhone 9 qui ne dit pas son nom

Compatible Wi-Fi 6 et certifié IP67

Un module photo inchangé, mais dopé à l'IA

Ce smartphone d'entrée de gamme, duquel on sait déjà presque tout, s'affichera à partir de 489€. Ouverture des précommandes prévues le 17 avril pour des livraisons à partir du 24 avril.Apple confirme aujourd'hui presque toutes les prédictions que l'on a pu émettre au sujet de l' iPhone SE . Il s'agit bien d'un iPhone doté du même châssis que l'iPhone 8, et alimenté par une puce A13 Bionic. La même que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro , dont les largesses ne sont plus à démontrer.Mais reprenons depuis le début, maintenant que la fiche technique est complète et officielle. L'iPhone SE est un smartphone doté d'un écran Retina HD (LCD IPS) de 4,7 pouces affichant du 1 334 x 750 pixels (326 ppp). Il est compatible True Tone, pour un équilibrage dynamique de la balance des blancs, ainsi que HDR10 et Dolby Vision.Point de 3D Touch à l'horizon pour davantage d'interactivité, mais le succédané Haptic Touch, que l'on retrouve déjà sur les derniers modèles à la pomme. Aussi, on retrouve sur cet iPhone SE nouveau ce bon vieux Touch ID en lieu et place de Face ID C'est sur les détails que l'iPhone SE se distingue réellement de l'iPhone 8 dont il s'inspire allègrement. D'abord, le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple est compatible avec la norme Wi-Fi ax, aussi appelée Wi-Fi 6 , et offrant des débits nettement supérieurs à la norme précédente. L'appareil est aussi compatible dual-SIM via eSIM.Le téléphone, malgré son prix plancher, se targue aussi d'une certification IP67 contre les éclaboussures et la poussière. Il peut, sur le papier, résister à une immersion d'un mètre pendant 30 minutes sans subir de dégâts.Aussi, l'iPhone SE est compatible avec la charge rapide à 18 W (on parie très très fort que le chargeur n'est pas inclus), ainsi qu'avec la recharge sans-fil. Des particularités cette fois directement héritées de l'iPhone 8.Enfin, pour parfaire sa panoplie du parfait faussaire de l'iPhone 8, l'iPhone SE ne se départit pas de l'indécrottable capteur photo 12 mégapixels d'Apple. Un capteur de 1/2.55", ouvrant à ƒ/1.8, stabilisé et équipé de Dual AutoFocus pour une mise au point rapide peu importe le sujet.Mais pour se démarquer de son modèle, Apple ajoute à la panoplie quelques nouveautés logicielles qui font la joie des possesseurs d'iPhone derniers cri. L'iPhone SE échappe de peu au mode photo nocturne, mais pourra profiter du mode portrait, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. La technologie Smart HDR est aussi de la partie afin d'améliorer l'exposition dans les situations où la luminosité vient à manquer.Apple aura également toute l'attention des vidéastes amateurs, qui seront à coup sûr charmés d'apprendre que l'iPhone SE est capable de filmer en 4K à 60 ips. Côté ralenti, il faudra compter sur du 1080p à 240 images par seconde.