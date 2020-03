Apple : vers une stabilisation optique pour tous les capteurs des iPhone 2020 ?

© Apple

Le capteur grand-angle bientôt stabilisé lui aussi ?

Un iPhone haut de gamme de plus petite taille aussi concerné...

Source : MacRumors

Très efficace, le système de stabilisation optique des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max s'érige sans mal comme l'un des meilleurs du marché. Son principal défaut reste toutefois de n'opérer que sur deux des trois capteurs présents sur les smartphones haut de gamme d'Apple. La chose devrait changer.D'après l'analyste Ming Chi Kuo, connu pour relayer des informations souvent justes sur Apple et ses produits, l'iPhone de 6,7 pouces attendu cette année proposerait plusieurs améliorations en matière de photographie. Outre l'ajout de plus gros capteurs, capables de capturer plus de lumière pour des clichés plus détaillés encore, ce dernier profiterait d'une nouvelle technologie de stabilisation optique.Surnommée « Sensor-Shift », cette dernière aurait pour intérêt de servir au capteur ultra grand-angle de l'appareil. Pour y parvenir, ce système agirait au niveau du capteur photo en lui-même et ne serait pas directement lié aux lentilles. Il pourrait donc fonctionner avec l'ensemble des modules ajoutés au dos de ce nouvel iPhone, le plus grand jamais conçu par Apple.Comme le précise MacRumors, cette technologie « Sensor-Shift » permettrait en outre de stabiliser efficacement les photos et vidéos prises avec des objectifs détachables pour smartphones.On apprend en outre de DigiTimes que cette nouveauté serait proposée par Apple au modèle le plus haut de gamme des deux iPhone de 6,1 pouces prévus pour la rentrée 2020. La chose aurait du sens pour Apple, qui souhaiterait alors ne pas priver les amateurs de plus petits écrans de cette stabilisation perfectionnée.Au-delà de ses prévisions pour 2020, Ming Chi Kuo commence à évoquer les iPhone attendus pour 2022. Selon lui, Apple miserait d'ici deux ans sur des iPhone dotés de capteurs avec zoom « périscopes » permettant un zoom optique 5x ou 10x. Les iPhone actuels se limitent pour rappel à un zoom optique x2 pour un grossissement x10 en numérique. La chose serait donc amenée à évoluer, mais à long terme. D'après Kuo, ce capteur « périscope », similaire à ce que proposent certains constructeurs chinois comme Huawei , serait fourni à Apple par Genius Electronic Optical, un équipementier taïwanais.