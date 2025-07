Quand on sait à quel point Samsung est semble-t-il devenu dernièrement obsédé par la finesse de ses appareils - une mode lancée avec le Galaxy S25 Edge -, on pouvait se demander quel effet cet entêtement aurait sur le prochain Galaxy Z Fold 7.

Et aujourd'hui, grâce à ces images obtenues par le leaker @Jukanlosreve, qui a posté trois photos sur X, on en a enfin une idée nette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'a jamais pu voir un appareil Samsung de ce genre, comme on peut le constater sur l'image de tête cet article, et celles disponibles juste en dessous.