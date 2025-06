Le 9 juillet prochain, Samsung présentera ses nouveaux smartphones pliants, dont le Galaxy Z Fold 7. Mais il n'a pas fallu attendre jusqu'au mois prochain pour commencer à voir à quoi ressemble cet appareil, dont on a déjà pu apercevoir une maquette dans une vidéo en fuite il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'est une flopée d'images qui fuite et nous fait découvrir cet appareil sous toutes les coutures.