Samsung continue de se développer dans le domaine du smartphone pliable, avec des séries Galaxy Z Fold et Z Flip qui en seront cette année à leur septième génération. Des appareils qui assurent une présence continue au constructeur sud-coréen, et qui, si la vedette devrait cette année leur être volée par le premier smartphone à trois écrans du groupe, sont toujours très attendus. Et aujourd'hui, on peut avoir une meilleure idée d'à quoi ressemblera le Galaxy Z Flip 7 !