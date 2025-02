Côté performances, le téléphone sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, la puce phare du moment, promettant une fluidité et une réactivité de haut niveau, même pour les tâches les plus exigeantes. La batterie conserverait une capacité de 4 400 mAh, similaire à son prédécesseur, bien qu’aucune amélioration majeure en matière de recharge ne soit attendue.

L’une des grandes innovations du Galaxy Z Fold 7 pourrait être son appareil photo. Samsung semble se diriger vers un capteur principal de 200 mégapixels, une avancée notable qui le placerait sur un pied d’égalité avec des modèles comme le Galaxy S25 Ultra. Les caméras ultra-grand-angle et téléobjectif, bien que moins impressionnantes, devraient rester à 12 et 10 mégapixels respectivement.

En plus de ce modèle, et d'un très probable Galaxy Z Flip7, Samsung pourrait aussi dévoiler un smartphone pliable plus ambitieux muni de trois écrans. Traditionnellement, les annonces du constructeur concernant cette gamme ont lieu durant le mois de juillet. Plus que quelques mois à attendre pour tout savoir sur ces prochains smartphones.