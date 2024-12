Bien qu’il faille considérer ces informations avec prudence, cette évolution semble relativement crédible. Samsung a maintenu les mêmes dimensions d’écran sur sa gamme Z Flip pendant plusieurs années. En effet, si l’écran de couverture du Galaxy Z Fold 6 est légèrement plus grand que celui du Z Fold 5, l’écran principal quant à lui n’a pas évolué depuis le Z Fold de deuxième génération. Espérons toutefois que l'adoption d'un écran plus grand ne causera pas de nouveaux problèmes liés à l'ergonomie de l'appareil.

L’augmentation de la taille des écrans, telle qu'elle a été rapportée par Ross Young, pourrait, espérons-le, revitaliser la gamme Galaxy Z. Reste à confirmer ces informations lors de la présentation officielle des appareils par Samsung. Alors que le Galaxy Unpacked de janvier approche à grands pas, et que nous connaissons d'ores et déjà une partie du programme, il faudra sagement patienter jusqu'au mois de juillet 2025 pour découvrir officiellement les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.