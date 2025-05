La vraie « révolution » pourrait se trouver dans les entrailles de l'appareil avec le processeur. Plusieurs sources évoquent l'intégration possible de l'Exynos 2500, la puce maison la plus puissante de Samsung pour 2025. Cependant, suite aux rendements plus faibles que prévu pour la production de l'Exynos 2500, selon le média coréen The Bell, Samsung pourrait finalement opter pour une version optimisée du Snapdragon 8 Elite. Le système de refroidissement serait également revu avec une chambre à vapeur plus grande que celle du Z Flip 6, permettant de limiter les surchauffes et d'optimiser les performances.

Autres bonnes nouvelles : l'autonomie pourrait faire un léger bond en avant grâce à une batterie désormais portée à 4 300 mAh (contre 4 000 mAh auparavant) et un écran plus économe en énergie. De plus, le prix du Z Flip 7 pourrait rester aligné avec celui de son prédécesseur, soit 1 199,00 € en tarif de départ. Plusieurs mois nous séparant encore de l'officialisation des nouveaux pliables de Samsung, cette dernière information est évidemment à prendre avec les pincettes d'usage.