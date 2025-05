L’animation d’images fixes en vidéos est devenue une tendance marquante sur les réseaux et a été popularisée par des applications et des services exploitant l’intelligence artificielle pour donner vie à des souvenirs figés. Samsung n'allait pas manquer la vague et envisagerait d’enrichir sa suite Galaxy AI avec une fonctionnalité similaire, qui permettrait aux utilisateurs en quelques secondes d'animer leurs plus beaux clichés grâce à l'IA.