Samsung va déployer son IA sur ses anciens téléphones plus tôt que prévu

À vrai dire, les S23 ne seront pas les seuls mobiles à gagner en fonctionnalités avec le déploiement de One UI 6.1. Les Galaxy Z Flip et Z Fold 5 devraient aussi recevoir la mise à jour, tout comme les S22. Ces derniers ne profiteront par contre pas de Galaxy AI. Aucune fenêtre de tir officielle n’a été communiquée par Samsung pour le déploiement et il est possible que chaque téléphone gagne des fonctionnalités différentes.