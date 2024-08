Si vous possédez un Galaxy S24 ou un petit Galaxy Z Flip 5, vous n'allez pas pouvoir rapidement faire une mise à jour de votre système d'exploitation. En effet, le leaker Ice Universe, toujours très au courant de ce qui se passe au sein de la firme coréenne, vient d'annoncer que son déploiement prendrait plus de temps que prévu.

« La mise à jour majeure One UI 6.1 pour la série Galaxy S24 basée sur One UI 6.1.1 a également été retardée. Cette mise à jour a été testée pendant longtemps et a atteint le standard push, mais je ne sais pas pourquoi elle a été retardée » a-t-il indiqué dans un message posté sur X. De quoi s'attendre à voir cette mise à jour arriver plutôt en septembre qu'au mois d'août.