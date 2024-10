Mais que les plus déçus se rassurent, des vidéos de prises en main ont commencé à émerger çà et là sur la toile, offrant un rapide aperçu de ce à quoi s’attendre pour la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que One UI 7.0 s’annonce prometteuse. Et pour cause : Samsung semble avoir puisé dans certaines des meilleures idées d’iOS pour concevoir sa nouvelle interface.